СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге

сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Инцидент произошёл, предварительно, по причине ряда факторов, своевременное устранение и недопущение которых находится в компетенции кикшеринговой организации, осуществляющей сдачу гражданам в аренду электросамокатов»,