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СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на улице Металлургов в Екатеринбурге, где двое на электросамокате сбили малолетнюю девочку.
Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Сейчас следователи выясняют причины и условия, которые поспособствовали произошедшему.
«Инцидент произошёл, предварительно, по причине ряда факторов, своевременное устранение и недопущение которых находится в компетенции кикшеринговой организации, осуществляющей сдачу гражданам в аренду электросамокатов»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Сейчас следователи выясняют причины и условия, которые поспособствовали произошедшему.
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