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В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на пешеходном переходе в районе дома на Металлургов, 24 «А» молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку, когда она переходила через дорогу вместе со своей мамой.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё 8 апреля. В УГИБДД по Свердловской области опубликовали кадры с видеорегистратора, на который попал этот момент. На них видно, как молодые люди выезжают на пешеходный переход и сбивают ребёнка.
По факту произошедшего продолжается проверка.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё 8 апреля. В УГИБДД по Свердловской области опубликовали кадры с видеорегистратора, на который попал этот момент. На них видно, как молодые люди выезжают на пешеходный переход и сбивают ребёнка.
«В результате ДТП ребёнок с травмой головы доставлен в больницу. Лицо, управлявшее СИМ вместе с пассажиром с места ДТП скрылись»,
– рассказали в управлении.
По факту произошедшего продолжается проверка.
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