В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку





– рассказали в управлении. «В результате ДТП ребёнок с травмой головы доставлен в больницу. Лицо, управлявшее СИМ вместе с пассажиром с места ДТП скрылись»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на пешеходном переходе в районе дома на Металлургов, 24 «А» молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку, когда она переходила через дорогу вместе со своей мамой.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё 8 апреля. В УГИБДД по Свердловской области опубликовали кадры с видеорегистратора, на который попал этот момент. На них видно, как молодые люди выезжают на пешеходный переход и сбивают ребёнка.По факту произошедшего продолжается проверка.