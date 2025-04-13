Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Вчера вечером в Екатеринбурге в доме на проспекте Ленина, 103 загорелась вытяжная труба, которая ведёт от кафе «Балкан Гриль».
По данным из оперативной сводки МЧС, информация о возгорании к ним поступила накануне в 21.05, потушили его в 21.30. Всего на тушение пожара выезжало 8 единиц техники и 27 спасателей.
Со слов жильцов дома, вытяжка горит не в первый раз. Читатели Вечерних ведомостей рассказали, что предыдущий случай с возгоранием трубы произошёл больше пяти лет назад. Теперь люди серьёзно обеспокоились собственной безопасностью и намерены выяснить, как давно проверялась вентиляции и проверял ли кто-либо кафе на пожарную безопасность.
Напомним, на прошлой неделе похожая ситуация произошла в ТЦ «Гринвич», где загорелась внешняя часть системы вентиляции.
По данным из оперативной сводки МЧС, информация о возгорании к ним поступила накануне в 21.05, потушили его в 21.30. Всего на тушение пожара выезжало 8 единиц техники и 27 спасателей.
Со слов жильцов дома, вытяжка горит не в первый раз. Читатели Вечерних ведомостей рассказали, что предыдущий случай с возгоранием трубы произошёл больше пяти лет назад. Теперь люди серьёзно обеспокоились собственной безопасностью и намерены выяснить, как давно проверялась вентиляции и проверял ли кто-либо кафе на пожарную безопасность.
Напомним, на прошлой неделе похожая ситуация произошла в ТЦ «Гринвич», где загорелась внешняя часть системы вентиляции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На крыше «Гринвича» в Екатеринбурге вспыхнул пожар
10 апреля 2025
10 апреля 2025