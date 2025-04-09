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СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в многоквартирном доме в посёлке городского типа Малышева.
Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, проверка проводится на предмет статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Однако основной пока остаётся версия с пожаром, произошедшем по вине самого мужчины.
Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, проверка проводится на предмет статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Однако основной пока остаётся версия с пожаром, произошедшем по вине самого мужчины.
«Предварительно установлено, что мужчина на момент происшествия находился в квартире один, жилище было закрыто изнутри, очаг возгорания располагался на кухне. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём»,
– рассказали в СК.
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При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
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09 апреля 2025