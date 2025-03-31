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СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента на заправочной станции в Камышлове, где при «хлопке» газа погиб сотрудник АЗС.
По данным ведомства, «хлопок» произошёл из-за бытового газового баллона.
О том, при каких условиях погиб сотрудник станции, пока точно неизвестно. Сообщается, что он почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован.
Там также отмечают, что каких-либо повреждений, которые могли бы повлечь его смерть, специалисты не обнаружили.
По предварительным данным, смерть сотрудника АЗС не связана с «хлопком» газа. Предполагается, что он скончался от имевшегося у него заболевания. Точную причину смерти должна будет установить судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
По данным ведомства, «хлопок» произошёл из-за бытового газового баллона.
О том, при каких условиях погиб сотрудник станции, пока точно неизвестно. Сообщается, что он почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован.
«Через некоторое время после произошедшего инцидента работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался»,
– говорится в сообщении областного СК.
Там также отмечают, что каких-либо повреждений, которые могли бы повлечь его смерть, специалисты не обнаружили.
По предварительным данным, смерть сотрудника АЗС не связана с «хлопком» газа. Предполагается, что он скончался от имевшегося у него заболевания. Точную причину смерти должна будет установить судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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