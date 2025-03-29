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Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
Фото: прокуратура Свердловской области
Вчера, 30 марта, в Камышлове на автозаправочной станции на улице Северной произошёл «хлопок» газа, погубивший сотрудника АЗС. В прокуратуре сообщили о начале проверки.
По данным ведомства, около 19.10 на станции произошёл «хлопок «газо-воздушной смеси. Предполагается, что причиной стало скопление газов в подвальном помещении.
В результате происшествия погиб сотрудник АЗС, 1972 года рождения.
По данным ведомства, около 19.10 на станции произошёл «хлопок «газо-воздушной смеси. Предполагается, что причиной стало скопление газов в подвальном помещении.
Фото: прокуратура Свердловской области
«Предварительно, указанное здание не эксплуатировалось»,
– уточнили в прокуратуре.
В результате происшествия погиб сотрудник АЗС, 1972 года рождения.
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