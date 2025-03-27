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В связи с жутким ДТП на Технической в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге следственным отделом по Железнодорожному району СК было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – нарушение ПДД.
Напомним, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что троих взрослых и одного ребёнка увезли с места аварии в состоянии средней тяжести, второго ребёнка привезли в больницу в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель BMW столкнулся с Chery, когда совершал запрещённый разворот. От удара Chery отбросило на тротуар, где были люди.
«В ходе расследования сотрудниками СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе проводятся допросы, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные процессуальные действия»,
– сообщили в СК.
Напомним, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что троих взрослых и одного ребёнка увезли с места аварии в состоянии средней тяжести, второго ребёнка привезли в больницу в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель BMW столкнулся с Chery, когда совершал запрещённый разворот. От удара Chery отбросило на тротуар, где были люди.
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