Возрастное ограничение 18+
Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Разобравшись в обстоятельствах ДТП, в котором при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, Госавтоинспекция уточнила предварительную информацию и поделилась новыми деталями.
По данным Госавтоинспекции, сегодня, 27 марта, примерно в 17.10 водитель автомобиля марки «BMW» 1994 года рождения нарушил правила дорожного движения, совершив запрещённый разворот на перекрёстке улицы Технической и проспекта Теплоходного. В результате его автомобиль столкнулся с машиной марки «Chery», которой управлял его ровесник. От удара «Chery» отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пятеро человек при этом серьёзно пострадали.
Медики осмотрели пострадавших на месте. Водитель «Chery» от госпитализации отказался, а четверых пешеходов, среди которых двое детей, доставили в больницу для обследования и лечения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
По данным Госавтоинспекции, сегодня, 27 марта, примерно в 17.10 водитель автомобиля марки «BMW» 1994 года рождения нарушил правила дорожного движения, совершив запрещённый разворот на перекрёстке улицы Технической и проспекта Теплоходного. В результате его автомобиль столкнулся с машиной марки «Chery», которой управлял его ровесник. От удара «Chery» отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пятеро человек при этом серьёзно пострадали.
Медики осмотрели пострадавших на месте. Водитель «Chery» от госпитализации отказался, а четверых пешеходов, среди которых двое детей, доставили в больницу для обследования и лечения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
26 марта 2025
26 марта 2025
Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
22 марта 2025
22 марта 2025