В Екатеринбурге в столкновении двух машин пострадали пять пешеходов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серьёзная авария произошла этим вечером возле остановки «Таганский ряд», неподалёку от дома №9 по Технической улице в Екатеринбурге. Там столкнулись два легковых автомобиля, из-за чего один из них отшвырнуло на прохожих.Сообщается о пяти пострадавших, из которых двое несовершеннолетние. Их задел попавший в ДТП автомобиль марки Geely, в который врезалась другая иномарка - BMW. При этом травмы получены людьми достаточно тяжёлые. Так, сообщается, что один из пострадавших мальчиков остался лежать на тротуаре, пока не приехала «Скорая помощь». Видимо, именно его имеют в виду представители пресс-службы Минздрава Свердловской области, сообщая, что один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. По их же сообщения, трое взрослых и ещё один ребёнок получили травмы средней степени тяжести. Все пятеро были госпитализированы.На месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют причины ДТП. По предварительной версии, водить BMW нарушил правила дорожного движения, совершая разворот на перекрестке.