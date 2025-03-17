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Половина из 14 свердловских пожаров понедельника случилась в жилом секторе
Фото: МЧС по Свердловской области
По данным МЧС России, в Свердловской области в понедельник, 25 марта, случилось 14 пожаров. Ровно половина из них пришлась на жилой сектор.
Самым масштабным пожаром минувшего понедельника стал тот, что возник на улице Нахимова в Верхнем Тагиле. Он вспыхнул в частном жилом доме, а затем огонь перекинулся на надворные постройки, охватив в итоге площадь в 250 квадратных метров. В пожаре сгорел и автомобиль хозяев дома, который не успели отогнать от пожарища. С таким крупным пожаром боролась дюжина пожарных. На это ушло чуть больше часа. К сожалению, за это время недвижимость сильно пострадала и вряд ли может быть восстановлена.
Не такой крупный, но более хлопотный пожар произошёл вчера в Нижнем Тагиле. Там огнём были охвачены 20 квадратных метров квартиры в пятиэтажном здании на улице Солнечная. При этом хозяин квартиры пострадал и был передан под опеку медиков. Дабы не пострадали другие жильцы дома, их эвакуировали пожарные, при этом 37 человек пришлось буквально спасать от огня и дыма, используя для этого спецсредства. Семнадцать из этих спасённых — несовершеннолетние. С учётом сложности пожара, на месте работали повышенные силы профессиональных огнеборцев — 26 человек, вместе с которыми на Солнечную прибыли шесть единиц техники.
Крупные пожары случились вчера также в екатеринбургской «заброшке» на улице 40-летия Комсомола и в Заречном на улице Инженерной, где тоже загорелось неэксплуатируемое здание.
Пожарные дознаватели установили, что в 28% случаев причиной вчерашних пожаров становилось неосторожное обращение с огнем, а ещё в 14% случаев — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Самым масштабным пожаром минувшего понедельника стал тот, что возник на улице Нахимова в Верхнем Тагиле. Он вспыхнул в частном жилом доме, а затем огонь перекинулся на надворные постройки, охватив в итоге площадь в 250 квадратных метров. В пожаре сгорел и автомобиль хозяев дома, который не успели отогнать от пожарища. С таким крупным пожаром боролась дюжина пожарных. На это ушло чуть больше часа. К сожалению, за это время недвижимость сильно пострадала и вряд ли может быть восстановлена.
Не такой крупный, но более хлопотный пожар произошёл вчера в Нижнем Тагиле. Там огнём были охвачены 20 квадратных метров квартиры в пятиэтажном здании на улице Солнечная. При этом хозяин квартиры пострадал и был передан под опеку медиков. Дабы не пострадали другие жильцы дома, их эвакуировали пожарные, при этом 37 человек пришлось буквально спасать от огня и дыма, используя для этого спецсредства. Семнадцать из этих спасённых — несовершеннолетние. С учётом сложности пожара, на месте работали повышенные силы профессиональных огнеборцев — 26 человек, вместе с которыми на Солнечную прибыли шесть единиц техники.
Крупные пожары случились вчера также в екатеринбургской «заброшке» на улице 40-летия Комсомола и в Заречном на улице Инженерной, где тоже загорелось неэксплуатируемое здание.
Пожарные дознаватели установили, что в 28% случаев причиной вчерашних пожаров становилось неосторожное обращение с огнем, а ещё в 14% случаев — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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