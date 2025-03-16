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В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
Фото: ГИБДД Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 116 дорожных происшествий, среди которых два случая с пострадавшими. Один из инцидентов закончился трагически — погиб один участник дорожного движения, а ещё один человек получил травмы различной степени тяжести.
Анализ обстоятельств происшествий показал, что неблагоприятные дорожные условия, вызванные осадками и колебаниями температуры, а также ошибки водителей, такие как неправильный выбор дистанции и недостаточная концентрация, способствовали авариям.
Анализ обстоятельств происшествий показал, что неблагоприятные дорожные условия, вызванные осадками и колебаниями температуры, а также ошибки водителей, такие как неправильный выбор дистанции и недостаточная концентрация, способствовали авариям.
Госавтоинспекция настоятельно призывает участников дорожного движения учитывать метеорологические условия и принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности на дорогах,
— пишет ГИБДД
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