На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области расследуют обстоятельства двух аварий, произошедших на 62-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Режевском районе. В инциденте участвовали пять транспортных средств.По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, что привело к заносу. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. В результате маневров водителей следующих за ними автомобилей Changpeng, Opel и Lada попытки избежать столкновения также закончились аварией. Никто из участников ДТП не пострадал.Движение по указанному участку дороги временно было затруднено, но в настоящее время ограничения сняты. Автоинспекторы продолжают работать на месте происшествия, помогая водителям в оформлении документов и обеспечивая порядок на дороге.