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Ещё один относительно спокойный день выдался вчера для свердловских пожарных
Фото: МЧС по Свердловской области
Как уже писали Вечерние Ведомости, с приходом на Урал тепла резко сократилось количество пожаров в Свердловской области. Всплески ещё случаются, но, судя по ежедневным сводкам МЧС России, чаще за сутки происходит менее десяти пожаров.
Вот и минувший четверг, 20 марта, прошёл для свердловских пожарных относительно спокойно. Они выезжали на ликвидацию 7 пожаров, только три из которых вспыхивали в жилом секторе.
Два пожара были ликвидированы в Екатеринбурге. Один из екатеринбургских пожаров четверга возник на улице Титова, где загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного здания. Жильцы загоревшейся и соседних квартир самостоятельно эвакуировались ещё до прибытия дюжины пожарных. На ликвидацию огня на площади в пять квадратных метров ушло всего 15 минут.
Совсем незначительный пожар случился вчера в Екатеринбурге в покрасочном цехе предприятия на улице Окружной. Огонь охватил вентиляционную систему, но не успел распространиться более, чем на один квадратный метр. Подоспевшие 8 огнеборцев задержались на месте происшествия всего на 7 минут.
Однако, сразу два трагических случая серьёзно омрачили статистику МЧС за минувший четверг. Утром в селе Лая погибла хозяйка загоревшегося частного дома. А вечером в деревне Ключи под Сысертью сгорели два подростка. Чудовищное количество погибших для такого, относительно спокойного по количеству пожаров дня!
Вот и минувший четверг, 20 марта, прошёл для свердловских пожарных относительно спокойно. Они выезжали на ликвидацию 7 пожаров, только три из которых вспыхивали в жилом секторе.
Два пожара были ликвидированы в Екатеринбурге. Один из екатеринбургских пожаров четверга возник на улице Титова, где загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного здания. Жильцы загоревшейся и соседних квартир самостоятельно эвакуировались ещё до прибытия дюжины пожарных. На ликвидацию огня на площади в пять квадратных метров ушло всего 15 минут.
Совсем незначительный пожар случился вчера в Екатеринбурге в покрасочном цехе предприятия на улице Окружной. Огонь охватил вентиляционную систему, но не успел распространиться более, чем на один квадратный метр. Подоспевшие 8 огнеборцев задержались на месте происшествия всего на 7 минут.
Однако, сразу два трагических случая серьёзно омрачили статистику МЧС за минувший четверг. Утром в селе Лая погибла хозяйка загоревшегося частного дома. А вечером в деревне Ключи под Сысертью сгорели два подростка. Чудовищное количество погибших для такого, относительно спокойного по количеству пожаров дня!
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Всего пять пожаров побеспокоили вчера покой свердловчан
20 марта 2025
20 марта 2025