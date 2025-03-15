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Двое подростков погибли в пожаре в заброшенном сарае под Сысертью
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Накануне вечером, 20 марта, при пожаре в заброшенном сарае в деревне Ключи под Сысертью погибли два подростка.
Их тела нашли на пожарище.
В полиции сообщили, что возгорание произошло в районе шести часов вечером. Пожар потушили местные жители. Позже стало известно об исчезновении двух мальчиков. Участковый решил проверить сгоревший сарай и обнаружил там два тела. Позже на место вызвали следственно-оперативную группу.
По его словам, оба мальчика воспитывались в неполных семьях.
В связи с гибелью детей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Их тела нашли на пожарище.
«При осмотре места происшествия были найдены тела 2 мальчиков, 2010 и 2011 годов рождения»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В полиции сообщили, что возгорание произошло в районе шести часов вечером. Пожар потушили местные жители. Позже стало известно об исчезновении двух мальчиков. Участковый решил проверить сгоревший сарай и обнаружил там два тела. Позже на место вызвали следственно-оперативную группу.
«По предварительной информации, дети растопили в сарае так называемую "буржуйку" без трубы для выхода дыма, и решили посмотреть, как вылетает пламя из печи в момент, когда они подливали в топку легковоспламеняющуюся жидкость»,
– рассказал пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых.
По его словам, оба мальчика воспитывались в неполных семьях.
В связи с гибелью детей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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