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Треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор, один погубил человека
Фото: МЧС по Свердловской области
В минувший вторник, 18 марта, свердловские пожарные 15 раз выезжали на вызовы к полыхающим объектам. Только в пяти из этих случаев горели жилые дома, в остальных возгорание происходило в промзоне или на открытых площадках.
Как несложно было предсказывать, самым крупным пожаром минувших суток стал тот, что под конец дня вспыхнул на Эльмаше в Екатеринбурге. Сегодня стали известны уточняющие подробности, которые несколько меняют картину, какая рисовалась по первым сообщениям. Возгорание возникло в Серпуховском переулке (по первоначальной информации — на улице Таганской), а общая площадь составила 20 квадратных метров (а не 350, как предполагалось изначально). В пламени сгорели не только два жилых дома и стоящие рядом сараюшки, но и частная баня, плюс (а в данном случае правильнее употребить слово «минус») — три легковых машины. С учётом масштаба катастрофы, к месту происшествия выслали усиленный отряд пожарных количеством 23 человека. Спецтехники тоже было больше обычного ― шесть машин. Но всё равно на ликвидацию возгорания ушло около двух часов.
К счастью, эльмашевский пожар обошёлся без человеческих жертв. Чего не скажешь о другом вчерашнем пожаре. Он возник в посёлке Привокзальный и унёс жизнь хозяина загоревшегося частного дома, расположенного на улице Чкалова. И это при том, что масштабом данный пожар был значительно меньше екатеринбургского — всего 36 квадратных метров. На борьбу с ним были брошены 14 пожарных, которые одолели огонь за 21 минуту.
Как несложно было предсказывать, самым крупным пожаром минувших суток стал тот, что под конец дня вспыхнул на Эльмаше в Екатеринбурге. Сегодня стали известны уточняющие подробности, которые несколько меняют картину, какая рисовалась по первым сообщениям. Возгорание возникло в Серпуховском переулке (по первоначальной информации — на улице Таганской), а общая площадь составила 20 квадратных метров (а не 350, как предполагалось изначально). В пламени сгорели не только два жилых дома и стоящие рядом сараюшки, но и частная баня, плюс (а в данном случае правильнее употребить слово «минус») — три легковых машины. С учётом масштаба катастрофы, к месту происшествия выслали усиленный отряд пожарных количеством 23 человека. Спецтехники тоже было больше обычного ― шесть машин. Но всё равно на ликвидацию возгорания ушло около двух часов.
К счастью, эльмашевский пожар обошёлся без человеческих жертв. Чего не скажешь о другом вчерашнем пожаре. Он возник в посёлке Привокзальный и унёс жизнь хозяина загоревшегося частного дома, расположенного на улице Чкалова. И это при том, что масштабом данный пожар был значительно меньше екатеринбургского — всего 36 квадратных метров. На борьбу с ним были брошены 14 пожарных, которые одолели огонь за 21 минуту.
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