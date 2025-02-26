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При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина
Фото: МЧС
Минувшей ночью в посёлке Пасынок в Серовском районе Свердловской области произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек, двое из них дети.
Пожар тушили шесть огнеборцев и две единицы техники. Причины пожары выясняются.
Серовская городская прокуратура намерена проконтролировать расследование происшествия.
Известно, что сейчас рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе версия с неосторожным обращением с огнём.
«В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет»,
– сообщили в МЧС.
Пожар тушили шесть огнеборцев и две единицы техники. Причины пожары выясняются.
Серовская городская прокуратура намерена проконтролировать расследование происшествия.
«Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного органами следствия по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности»,
– говорится в сообщении ведомства.
Известно, что сейчас рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе версия с неосторожным обращением с огнём.
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