При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина





сообщили в МЧС. «В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет»,





– говорится в сообщении ведомства. «Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного органами следствия по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в посёлке Пасынок в Серовском районе Свердловской области произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек, двое из них дети.Пожар тушили шесть огнеборцев и две единицы техники. Причины пожары выясняются.Серовская городская прокуратура намерена проконтролировать расследование происшествия.Известно, что сейчас рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе версия с неосторожным обращением с огнём.