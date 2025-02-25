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В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик в зелёной куртке
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут восьмилетнего Максима Деткова. Вчера он не вернулся домой после прогулки. Его ориентировку публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «ЛизаАлерт».
Розыском мальчика занимается ОП №12.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7(343)356-42-12» либо «112», «102».
Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелёными глазами, тёмно-русыми волосами.
Был одет в тёмно-синюю вязанную шапку с прямоугольником светлого цвета, удлинённую куртку с капюшоном зелёного цвета с белыми полосками, чёрные болоньевые штаны, синие зимние сапоги с белой подошвой. С собой у него был чёрный рюкзак.
Был одет в тёмно-синюю вязанную шапку с прямоугольником светлого цвета, удлинённую куртку с капюшоном зелёного цвета с белыми полосками, чёрные болоньевые штаны, синие зимние сапоги с белой подошвой. С собой у него был чёрный рюкзак.
Розыском мальчика занимается ОП №12.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7(343)356-42-12» либо «112», «102».
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