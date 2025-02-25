В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик в зелёной куртке

Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелёными глазами, тёмно-русыми волосами.



Был одет в тёмно-синюю вязанную шапку с прямоугольником светлого цвета, удлинённую куртку с капюшоном зелёного цвета с белыми полосками, чёрные болоньевые штаны, синие зимние сапоги с белой подошвой. С собой у него был чёрный рюкзак.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут восьмилетнего Максима Деткова. Вчера он не вернулся домой после прогулки. Его ориентировку публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «ЛизаАлерт».Розыском мальчика занимается ОП №12.Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону «+7(343)356-42-12» либо «112», «102».