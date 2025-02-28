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В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске перед судом будет отвечать водитель Volkswagen Golf, который утром 14 августа 2024 года на дороге в Шалю столкнулся с автобусом.
Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть человека).
По версии следствия, при совершении обгона обвиняемый решил перестроиться сразу вправо на обочину, но не справился с управлением – машину занесло, и он столкнулся с автобусом со встречки.
Напомним, тогда сообщалось, что вследствие аварии пострадали два пассажира автобуса, водитель иномарки и его пассажир.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, знакомый водителя, за которым мужчина заехал утром, чтобы вместе поехать на работу, в результате ДТП получил множества травм, с которыми скончался в больнице почти спустя три недели после аварии, 3 сентября 2024 года. Сам водитель, как выяснилось, в момент происшествия был пьян.
Свою вину обвиняемый полностью признал.
Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть человека).
По версии следствия, при совершении обгона обвиняемый решил перестроиться сразу вправо на обочину, но не справился с управлением – машину занесло, и он столкнулся с автобусом со встречки.
Напомним, тогда сообщалось, что вследствие аварии пострадали два пассажира автобуса, водитель иномарки и его пассажир.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, знакомый водителя, за которым мужчина заехал утром, чтобы вместе поехать на работу, в результате ДТП получил множества травм, с которыми скончался в больнице почти спустя три недели после аварии, 3 сентября 2024 года. Сам водитель, как выяснилось, в момент происшествия был пьян.
Свою вину обвиняемый полностью признал.
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