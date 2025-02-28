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В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
Иллюстрация: поисковый отряд «Прорыв»
В Свердловской области ведутся поиски 19-летней Ксении Мурашкиной, которая пропала 26 февраля.
Ксения имеет худощавое телосложение, рост 165 см, тёмные волосы и серые глаза. В день исчезновения она была одета во всё чёрное: шапку с ушками, куртку «Барашка», спортивные штаны и ботинки на большой платформе со шнуровкой. С собой у неё был чёрный рюкзак. Возможно, носит очки в металлической оправе.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-10 или на горячую линию поискового отряда «Прорыв» — 8 (900) 044-02-20.
Ранее в Свердловской области пропала 17-летняя девушка. 24 февраля мошенники заставили жительницу Полевского заблокировать близких в социальных сетях, отключить телефон и покинуть город.
Ксения имеет худощавое телосложение, рост 165 см, тёмные волосы и серые глаза. В день исчезновения она была одета во всё чёрное: шапку с ушками, куртку «Барашка», спортивные штаны и ботинки на большой платформе со шнуровкой. С собой у неё был чёрный рюкзак. Возможно, носит очки в металлической оправе.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-10 или на горячую линию поискового отряда «Прорыв» — 8 (900) 044-02-20.
Ранее в Свердловской области пропала 17-летняя девушка. 24 февраля мошенники заставили жительницу Полевского заблокировать близких в социальных сетях, отключить телефон и покинуть город.
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