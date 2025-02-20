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Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
Фото: МЧС по Свердловской области
Чуть-чуть уменьшилось количество пожаров в Свердловской области, если сравнивать сводки МЧС России за понедельник и за вчерашний вторник. И если неделя началась с 16 пожаров, то 25 февраля пожарные выезжали только на 15 вызовов. Что тоже очень много.
Впрочем, не количество пожаров омрачает больше всего сводки «спасительного» министерства. Хуже всего, когда в них оказываются факты о гибели на пожарах людей. И вчерашняя сводка омрачена таким происшествием, о котором Вечерние Ведомости вчера же и написали. Смертоносный пожар произошёл в селе Краснополье. А сегодня стала известна и его причина — погибший не потушил сигарету и не заметил, как искорка с неё запалила весь дом.
Больше таких трагедий вчера не случилось и во многом — благодаря действия пожарных. Во вторник, например, они спасли в общей сложности трёх человек, выводя их на улицу из горящих строений. За медицинской помощью пришлось обратиться одному из погорельцев.
Наибольшее количество пожаров — 33% от общего числа — вспыхивали в минувший вторник в результате неосторожного обращения с огнём. А наиболее масштабный пожар произошёл в посёлке Лёвиха, где на улице Фрунзе горел частный жилой дом. В самый пик катастрофы площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. К месту происшествия дежурные направили семерых огнеборцев, которые со своей благородной задачей справились за 42 минуты.
Впрочем, не количество пожаров омрачает больше всего сводки «спасительного» министерства. Хуже всего, когда в них оказываются факты о гибели на пожарах людей. И вчерашняя сводка омрачена таким происшествием, о котором Вечерние Ведомости вчера же и написали. Смертоносный пожар произошёл в селе Краснополье. А сегодня стала известна и его причина — погибший не потушил сигарету и не заметил, как искорка с неё запалила весь дом.
Больше таких трагедий вчера не случилось и во многом — благодаря действия пожарных. Во вторник, например, они спасли в общей сложности трёх человек, выводя их на улицу из горящих строений. За медицинской помощью пришлось обратиться одному из погорельцев.
Наибольшее количество пожаров — 33% от общего числа — вспыхивали в минувший вторник в результате неосторожного обращения с огнём. А наиболее масштабный пожар произошёл в посёлке Лёвиха, где на улице Фрунзе горел частный жилой дом. В самый пик катастрофы площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. К месту происшествия дежурные направили семерых огнеборцев, которые со своей благородной задачей справились за 42 минуты.
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Человек погиб в одном из 14 свердловских пожаров вторника
19 февраля 2025
19 февраля 2025