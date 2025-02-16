Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 25 февраля, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Горная в селе Краснополье, Горноуральского муниципального округа. Произошло это в утренние часы.На вызов были направлены три единицы спецтехники в сопровождении 11 пожарных. По прибытии они обнаружили, что огнём охвачена уже площадь в 48 квадратных метров. Огнеборцы приступили к ликвидации пожара, а когда огонь уже был потушен и начался разбор обгоревших конструкций, обнаружили погибшего в дыму человека.О личности погибшего подробности пока не сообщаются, а причины возгорания ещё устанавливают пожарные дознаватели. Как указывает МЧС Свердловской области, трагедии можно было избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель, который мог бы своевременно предупредить хозяина о случившейся беде.