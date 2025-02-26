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СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет Свердловской области вслед за прокуратурой присоединился к проверке школы в Дегтярске, конфликт между учениками которой привёл к серьёзным травмам одного из школьников.
Следователи намерены выяснить обстоятельства случившегося и то, что этому способствовало.
Напомним, ученик дегтярскорй школы, над которым постоянно издевались одноклассники, попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.
«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьёй 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)»,
– говорится в сообщении регионального СК.
Следователи намерены выяснить обстоятельства случившегося и то, что этому способствовало.
Напомним, ученик дегтярскорй школы, над которым постоянно издевались одноклассники, попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки.
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