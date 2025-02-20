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В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Дегтярске 12-летний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга и переломом руки после травли в школе, сообщает «Четвёртый канал». Прокуратура уже заинтересовалась ситуацией и организовала проверку.
По данным телеграм-канала телеканала, над мальчиком давно издевались в школе, но в последний раз они перешли все границы.
Утверждается, что инцидент попал на видеокамеру, установленную в школьном коридоре, но руководство учреждения якобы отказывает в доступе к записям, обосновывая это требованиями безопасности. Также, со слов матери, что в школе, что в ПДН считают, что мальчик пострадал во время игры со сверстниками.
Сейчас прокуратура намерена проверить школу.
По данным телеграм-канала телеканала, над мальчиком давно издевались в школе, но в последний раз они перешли все границы.
Утверждается, что инцидент попал на видеокамеру, установленную в школьном коридоре, но руководство учреждения якобы отказывает в доступе к записям, обосновывая это требованиями безопасности. Также, со слов матери, что в школе, что в ПДН считают, что мальчик пострадал во время игры со сверстниками.
Сейчас прокуратура намерена проверить школу.
«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
– говорится в сообщении ведомства.
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