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Глава СК поручил провести проверку в связи с попавшими под колёса на тюбинге девочками в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям провести проверку в связи с ДТП в Екатеринбурге, где девочки, катавшиеся на тюбинге, съехали с горки и попали под машину.
Напомним, инцидент произошёл 22 февраля вечером на улице Академика Сахарова. Обоих девочек с места ДТП увезли в больницу.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Информационного центра СК.
Напомним, инцидент произошёл 22 февраля вечером на улице Академика Сахарова. Обоих девочек с места ДТП увезли в больницу.
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