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Самая холодная неделя зимы повлияла на количество свердловских «пожаров выходного дня»

19.29 Понедельник, 24 февраля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Позади осталась неделя, которую можно считать самой холодной за эту аномально тёплую для Урала зиму. А поскольку температура «за бортом» зачастую сказывается на количестве пожаров, то неудивительно, что в минувшие семь дней у свердловских пожарных было много работы. И последние два выходных исключением не стали.

Согласно сводкам МЧС России, в Свердловской области за уикенд случилось 39 пожаров. Один из них погубил человека.

Трагический случай произошёл в субботу, 22 февраля. В Екатеринбурге на улице Бебеля загорелись вещи в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания. Поскольку дело было ближе к вечеру, многие жильцы находились дома и, почуяв неладное, стали покидать свои квартиры. В общей сложности из небоскрёба самостоятельно эвакуировались ещё до прибытия пожарных 40 человек. Когда же подъехавшие огнеборцы принялись тушить огонь, выяснилось, что хозяин квартиры выбраться из задымлённого помещения не сумел — его тело нашли внутри.

Как это часто бывает, трагический пожар вовсе не был самым крупным. На Бебеля в Екатеринбурге огонь успел охватить всего 10 квадратных метров. Что кажется совсем незначительным на фоне другого субботнего пожара, который вспыхнул в посёлке Красногвардейском. Там загорелась котельная промышленного предприятия, да так «пылко», что огнём оказались охвачены 120 квадратных метров. И вот тут обошлось без погибших и пострадавших. Два присутствовавших во время возгорания в помещении человека выбрались на улицу самостоятельно и спасать их из здания пожарным не пришлось. Им и без того работы хватило — оборудование в котельной обесточить не получилось, что потребовало особого подхода к ликвидации огня. В итоге 8 специалистов пожаротушения целый час боролись с пожаром повышенной сложности.

А самым крупным пожаром воскресенья стал пожар в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев. Там вспыхнула расселённая часть трёхэтажки и огонь разгулялся аж на две сотни квадратных метров. Жильцы не расселённой части дома количеством тридцать человек на всякий случай вышли на улицу. Пожарные прибыли в ещё большем количестве— их было 58 человек. Пожар случился в первой половине дня, но огонь успел перекинуться на другой этаж и это осложнило процесс тушения. В итоге работа у пожарных затянулась почти до трёх часов дня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:47 Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями
15:28 На пять лет отправится в колонию иностранец за нападение на студента в Екатеринбурге
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11:36 Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы Дегтярска Солдатова
10:36 Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт из-за сильного ветра сел в Минводах
10:13 В мэрии Екатеринбурга назвали фейком информацию о готовящихся вооружённых нападениях на школы
09:52 В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кафе «Ташкент»
09:12 В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель» с людьми
08:52 В Берёзовском сгорел приют для животных в старом доме
17:50 В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
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