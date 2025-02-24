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При пожаре в приюте «Четыре лапы» в Берёзовском удалось спасти больше половины животных
Фото: клиника «ВетЦентр»
Сообщается, что при пожаре в деревянном доме в Берёзовском, где находился приют «Четыре лапы», удалось спасти больше половины животных.
По данным ресурса, у троих отравление угарным газом и ожоги носа. Также у одного котика окисление гемоглобина. Ветеринары «ВетЦентра», куда привезли спасённых животных, говорят, что это «препятствует нормальному переносу кислорода к тканям и органам».
Кроме этого, утверждается, что четверым котикам уже удалось найти дом. Желающие приютить других животных, могут связаться с руководителем приюта Ольгой Чуб по номеру телефона +7-908-910-26-17.
«По уточнённой информации в приюте содержалось 25 животных. 13 удалось спасти, 12, к сожалению, погибли»,
– сообщает телеграм-канал «Берёзовский. Сила_БГО».
По данным ресурса, у троих отравление угарным газом и ожоги носа. Также у одного котика окисление гемоглобина. Ветеринары «ВетЦентра», куда привезли спасённых животных, говорят, что это «препятствует нормальному переносу кислорода к тканям и органам».
Кроме этого, утверждается, что четверым котикам уже удалось найти дом. Желающие приютить других животных, могут связаться с руководителем приюта Ольгой Чуб по номеру телефона +7-908-910-26-17.
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