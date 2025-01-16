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8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы в исправительной колонии бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову.
Также государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд лишить его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года, сообщили в ведомстве.
Напомним, экс-директор первоуральского «Водоканала» и экс-вице-мэр Ялты Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), а также части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Свою вину он не признает.
Подробнее о деле Артура Гузаирова мы писали ранее.
Также государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд лишить его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года, сообщили в ведомстве.
Напомним, экс-директор первоуральского «Водоканала» и экс-вице-мэр Ялты Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), а также части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Свою вину он не признает.
Подробнее о деле Артура Гузаирова мы писали ранее.
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