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Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области

19.11 Четверг, 13 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Судя по сводкам МЧС России, всего за сутки заметно выросло количество пожаров на территории Свердловской области. Если во вторник, 11 февраля, было зафиксировано всего 9 пожаров, то вчера, в среду, пожарные выезжали на вызовы уже 14 раз.

Вероятно, увеличение количества пожаров можно объяснить некоторым похолоданием и, соответственно, более частым использованием печей и обогревательных приборов. Такую версию подтверждает, в частности вчерашний пожар в Тугулыме: там на улице Новостроящая загорелся частный жилой дом, хозяева которого нарушили правила безопасности при эксплуатации отопительной печи. К счастью, сильно разгореться в данном случае не успело, и на тушение пожара у приехавших на вызов огнеборцев ушло всего 6 минут.

Значительно сильнее разгорелось на улице Брусничная в Нижнем Тагиле. Там перемкнуло электрооборудование в бане, и огонь в итоге охватил 64 квадратных метра. С пожаром девять пожарных боролись почти полчаса.

Чуть менее масштабный пожар произошёл в Екатеринбурге по улице Уральской. Возгорание возникло в «заброшке» и охватило площадь в 50 квадратных метров. На вызов из дежурной части прислали 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнём за 20 минут.

Кроме того, пожары вчера возникали в Каменске-Уральском, в сёлах Никольское и Щелкун.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
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13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
12:12 Одного из защитников екатеринбургской Берёзовой рощи вызвали в ФСБ
11:49 Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
10:58 Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге
10:40 Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
21:41 Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе
21:18 Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге
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