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Всего за сутки существенно выросло число пожаров на территории Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
Судя по сводкам МЧС России, всего за сутки заметно выросло количество пожаров на территории Свердловской области. Если во вторник, 11 февраля, было зафиксировано всего 9 пожаров, то вчера, в среду, пожарные выезжали на вызовы уже 14 раз.
Вероятно, увеличение количества пожаров можно объяснить некоторым похолоданием и, соответственно, более частым использованием печей и обогревательных приборов. Такую версию подтверждает, в частности вчерашний пожар в Тугулыме: там на улице Новостроящая загорелся частный жилой дом, хозяева которого нарушили правила безопасности при эксплуатации отопительной печи. К счастью, сильно разгореться в данном случае не успело, и на тушение пожара у приехавших на вызов огнеборцев ушло всего 6 минут.
Значительно сильнее разгорелось на улице Брусничная в Нижнем Тагиле. Там перемкнуло электрооборудование в бане, и огонь в итоге охватил 64 квадратных метра. С пожаром девять пожарных боролись почти полчаса.
Чуть менее масштабный пожар произошёл в Екатеринбурге по улице Уральской. Возгорание возникло в «заброшке» и охватило площадь в 50 квадратных метров. На вызов из дежурной части прислали 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнём за 20 минут.
Кроме того, пожары вчера возникали в Каменске-Уральском, в сёлах Никольское и Щелкун.
Вероятно, увеличение количества пожаров можно объяснить некоторым похолоданием и, соответственно, более частым использованием печей и обогревательных приборов. Такую версию подтверждает, в частности вчерашний пожар в Тугулыме: там на улице Новостроящая загорелся частный жилой дом, хозяева которого нарушили правила безопасности при эксплуатации отопительной печи. К счастью, сильно разгореться в данном случае не успело, и на тушение пожара у приехавших на вызов огнеборцев ушло всего 6 минут.
Значительно сильнее разгорелось на улице Брусничная в Нижнем Тагиле. Там перемкнуло электрооборудование в бане, и огонь в итоге охватил 64 квадратных метра. С пожаром девять пожарных боролись почти полчаса.
Чуть менее масштабный пожар произошёл в Екатеринбурге по улице Уральской. Возгорание возникло в «заброшке» и охватило площадь в 50 квадратных метров. На вызов из дежурной части прислали 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнём за 20 минут.
Кроме того, пожары вчера возникали в Каменске-Уральском, в сёлах Никольское и Щелкун.
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