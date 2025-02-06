Девять пожаров потушили свердловские огнеборцы за прошлые сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно данным МЧС России, в Свердловской области во вторник, 11 февраля, было ликвидировано девять пожаров. Половина из них случилась в жилом секторе.В основном возгорания были незначительными и день прошёл без особых катастроф. Соответственно, обошлось без пострадавших и без необходимости для пожарных спасать погорельцев.Наиболее крупный пожар произошёл на промышленном объекте в Богдановиче. Там, на улице Гагарина вспыхнул трансформатор. Огонь перекинулся на цеховое оборудование и в итоге охватил площадь в 28 квадратных метров. С учётом сложности объекта к месту происшествия направили 18 специалистов пожаротушения и 5 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован всего за 19 минут.А самый незначительный по масштабам пожар минувшего вторника произошёл в Тавде. Там кто-то поджёг входную группу пятиэтажного дома на улице Путейцев. Пожарных вызвали, но жильцы не стали ждать их приезда, а принялись бороться с огнём самостоятельно. В итоге они не дали разгореться пожару больше, чем на 50 сантиметров, а приехавшим профессионалом осталось только убедиться, что из какой-нибудь искры снова не возгорится пламя.