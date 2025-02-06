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Девять пожаров потушили свердловские огнеборцы за прошлые сутки

19.13 Среда, 12 февраля 2025
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
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Согласно данным МЧС России, в Свердловской области во вторник, 11 февраля, было ликвидировано девять пожаров. Половина из них случилась в жилом секторе.

В основном возгорания были незначительными и день прошёл без особых катастроф. Соответственно, обошлось без пострадавших и без необходимости для пожарных спасать погорельцев.

Наиболее крупный пожар произошёл на промышленном объекте в Богдановиче. Там, на улице Гагарина вспыхнул трансформатор. Огонь перекинулся на цеховое оборудование и в итоге охватил площадь в 28 квадратных метров. С учётом сложности объекта к месту происшествия направили 18 специалистов пожаротушения и 5 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован всего за 19 минут.

А самый незначительный по масштабам пожар минувшего вторника произошёл в Тавде. Там кто-то поджёг входную группу пятиэтажного дома на улице Путейцев. Пожарных вызвали, но жильцы не стали ждать их приезда, а принялись бороться с огнём самостоятельно. В итоге они не дали разгореться пожару больше, чем на 50 сантиметров, а приехавшим профессионалом осталось только убедиться, что из какой-нибудь искры снова не возгорится пламя.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:51 Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
16:40 В Екатеринбурге временно закроют парковку возле «Динамо»
16:29 Екатеринбуржцы чаще других путешествуют с родителями
15:47 В Екатеринбурге полиция раскрыла группу, продававшую порноконтент
15:11 Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу
14:14 Концерт певицы из «чёрного списка» в Екатеринбурге снова отменён
13:30 Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи
13:21 Администрация Екатеринбурга: автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря брутто-контрактам
12:50 Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте
12:07 В Екатеринбурге завершили расследование дела похитителей 10 корейских иномарок
11:34 В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 14,1%
11:21 В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в гибели подростка на тренировке по плаванию
10:48 В Свердловской области выявили более 3,8 тысячи нарушений ПДД за выходные
10:30 В Свердловской области усилится ветер: жителей просят быть осторожнее
10:12 «Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще
09:16 Работодатели из-за рубежа стали на 33% чаще приглашать специалистов из Свердловской области
21:27 Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга
20:50 Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге
19:58 Екатеринбуржцев научат «читать» годичные кольца деревьев
19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
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