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Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге

17.54 Четверг, 13 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с ДТП на Белореченской, где автобус налетел на ограждение.

«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования»,

сообщили в прокуратуре области.


Там также добавили, что всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Напомним, один из них – 46-летняя женщина – пострадал.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:45 «Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
16:01 СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
15:52 «Адвокаты не комментируют, журналисты — врут». В Екатеринбурге два профессиональных сообщества выяснили отношения
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15:43 Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
15:28 Авито и Skyeng сделали урок по английскому на тему безопасных покупок в интернете
14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
13:15 Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
12:12 Одного из защитников екатеринбургской Берёзовой рощи вызвали в ФСБ
11:49 Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
10:58 Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге
10:40 Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
21:41 Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе
21:18 Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге
20:13 Опасным забором на Эльмаше застройщик нарывается на крупный штраф
19:50 В Краснотурьинске пенсионерка получила тяжёлые травмы при «встрече» с автобусом
19:29 Тамара Зимина поздравит екатеринбуржцев с Днём всех влюблённых
19:13 Девять пожаров потушили свердловские огнеборцы за прошлые сутки
17:51 Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
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