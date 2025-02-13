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Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Белореченской в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с ДТП на Белореченской, где автобус налетел на ограждение.
Там также добавили, что всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Напомним, один из них – 46-летняя женщина – пострадал.
«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования»,
– сообщили в прокуратуре области.
Там также добавили, что всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Напомним, один из них – 46-летняя женщина – пострадал.
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В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
13 февраля 2025
13 февраля 2025