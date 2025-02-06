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В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Белореченской, в районе дома №23, автобус налетел на ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка, 1978 года рождения.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением.
«С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу для оказания помощи медиками»,
– сообщают в областном УГИБДД.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением.
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