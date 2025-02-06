В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение





сообщают в областном УГИБДД. «С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу для оказания помощи медиками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Белореченской, в районе дома №23, автобус налетел на ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка, 1978 года рождения.По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением.