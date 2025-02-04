В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Дзержинском районе Нижнего Тагила 7 февраля водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло около 14:00 у дома № 109 по улице Тимирязева.Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, за рулём находился 59-летний мужчина со стажем управления автомобилем категории "В" – 41 год. Он ехал со стороны проспекта Вагоностроителей в сторону проспекта Ленинградский и, подъезжая к переходу, не заметил пешехода. По его словам, из-за солнца.Женщина получила перелом правой голени и была госпитализирована.Водитель оказался трезв. С начала 2024 года только дважды привлекался за нарушения ПДД. В его отношении составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу»).Кроме того, инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние дороги: снежный накат и валы. Обслуживающей организации направили предписание на устранение недостатков.