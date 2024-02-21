В Екатеринбурге будут судить погубившего коллегу машиниста экскаватора-погрузчика





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В результате неосторожных действий обвиняемого рабочий получил сочетанную механическую травму головы и туловища, что привело к его гибели»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить машиниста экскаватора-погрузчика, который из-за собственной невнимательности насмерть пригвоздил коллегу ковшом к бетонному столбу.Трагедия, о которой идёт речь, произошла 22 мая 2023 года на строительном объекте по улице Академика Парина в Академическом районе. После окончания работ машинист, не убедившись в том, поблизости нет других рабочих, при развороте сбил своего коллегу, прижив его ковшом экскаватора-погрузчика к бетонному столбу (колодцу).Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде. Машинисту за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) грозит до двух лет лишения свободы.