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В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Гагарина, недалеко от корпусов УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай №8.
Очевидцы уже сообщают о трамвайной пробке.
В результате ДТП было парализовано движение трамваев №4, №13, №15, №16 и №18 помимо №8.
Очевидцы уже сообщают о трамвайной пробке.
В результате ДТП было парализовано движение трамваев №4, №13, №15, №16 и №18 помимо №8.
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