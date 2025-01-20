В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Гагарина, недалеко от корпусов УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай №8.Очевидцы уже сообщают о трамвайной пробке.В результате ДТП было парализовано движение трамваев №4, №13, №15, №16 и №18 помимо №8.