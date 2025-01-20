ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло вчера, 21 января, примерно в 15.00 возле 6-го дома по улице Учителей.Там в это время неустановленный водитель на Kia Bongo при повороте на улицы Учителей с Сулимова со стороны Данилы Зверева сбил 17-летнюю девушку и поехал дальше. Пострадавшая самостоятельно добралась до травмпункта №7, где у неё диагностировали травму ноги.Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом ДТП, просят звонить по телефону +7(963)275-90-09 или обращаться по адресу: Степана Разина, 20.В пресс-группе ГИБДД также напомнили, что водителю, покинувшему место аварии, грозит административная ответственность в виде лишения прав до полутора лет либо арест на 15 суток.