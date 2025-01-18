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Глава СК потребовал доклад о травмировании девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК заинтересовался инцидентом на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском. Глава ведомства потребовал доложить ему о ходе проверки и обстоятельствах, которые уже удалось установить.
Напомним, что 17 января на горнолыжном комплексе «Богатырёк» на сноуборде каталась девочка. В какой-то момент она упала, и уже не смогла подняться сама. Известно, что с ней занимался инструктор. После случившегося свердловскими следователями была организована проверка по статье 238 УК РФ (об оказании небезопасных услуг).
«Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СУ СК Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что 17 января на горнолыжном комплексе «Богатырёк» на сноуборде каталась девочка. В какой-то момент она упала, и уже не смогла подняться сама. Известно, что с ней занимался инструктор. После случившегося свердловскими следователями была организована проверка по статье 238 УК РФ (об оказании небезопасных услуг).
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