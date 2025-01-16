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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская прокуратура сообщила о намерении проконтролировать проведение доследственной проверки в связи с ДТП под Нижним Тагилом, в котором пострадали шесть человек, включая трёх детей.
Напомним, что у пострадавших в ДТП детей закрытые черепно-мозговые травмы, их госпитализировали в травматологическое отделение. Также у одного из взрослых диагностировали перелом плечевой кости.
«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки»,
– сказали в ведомстве.
Напомним, что у пострадавших в ДТП детей закрытые черепно-мозговые травмы, их госпитализировали в травматологическое отделение. Также у одного из взрослых диагностировали перелом плечевой кости.
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