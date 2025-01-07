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Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 156-м километре Серовского тракта, под Нижнем Тагилом, утром столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что аварию спровоцировала 40-летняя водительница Mitsubishi Lancer. По данным Госавтоинспекции, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Corolla, а потом с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали три девочки 2,4 и 6 лет, дочери водительницы Mitsubishi, и трое пассажиров из Toyota Land Cruiser – мужчина 1979 года рождения и две женщины 1984 и 1981 годов рождения.
Все пострадавшие были эвакуированы с места ДТП двумя бригадами скорой помощи Нижнего Тагила, говорится в сообщении областного Минздрава.
Один из взрослых пациентов был передан в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Ещё двум взрослым после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.
По словам матери пострадавших девочек, она везла своих дочерей в детский сад, но попала в дорожную коллею, а когда стала тормозить её автомобиль вынесло на встречку.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что аварию спровоцировала 40-летняя водительница Mitsubishi Lancer. По данным Госавтоинспекции, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Corolla, а потом с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали три девочки 2,4 и 6 лет, дочери водительницы Mitsubishi, и трое пассажиров из Toyota Land Cruiser – мужчина 1979 года рождения и две женщины 1984 и 1981 годов рождения.
Все пострадавшие были эвакуированы с места ДТП двумя бригадами скорой помощи Нижнего Тагила, говорится в сообщении областного Минздрава.
«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести»,
– рассказали в ведомстве.
Один из взрослых пациентов был передан в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Ещё двум взрослым после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.
По словам матери пострадавших девочек, она везла своих дочерей в детский сад, но попала в дорожную коллею, а когда стала тормозить её автомобиль вынесло на встречку.
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