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Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек

13.46 Четверг, 16 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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На 156-м километре Серовского тракта, под Нижнем Тагилом, утром столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что аварию спровоцировала 40-летняя водительница Mitsubishi Lancer. По данным Госавтоинспекции, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Corolla, а потом с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали три девочки 2,4 и 6 лет, дочери водительницы Mitsubishi, и трое пассажиров из Toyota Land Cruiser – мужчина 1979 года рождения и две женщины 1984 и 1981 годов рождения.

Все пострадавшие были эвакуированы с места ДТП двумя бригадами скорой помощи Нижнего Тагила, говорится в сообщении областного Минздрава.

«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести»,

– рассказали в ведомстве.


Один из взрослых пациентов был передан в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Ещё двум взрослым после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.

По словам матери пострадавших девочек, она везла своих дочерей в детский сад, но попала в дорожную коллею, а когда стала тормозить её автомобиль вынесло на встречку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
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21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
19:54 Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
19:32 Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании
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18:47 Быль о советских сказочниках расскажут в Белинке
17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила о начале фотоконкурса, посвящённого Уралу
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
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