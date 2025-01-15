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Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга

12.01 Четверг, 16 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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История с мальчиком, который сломал спину, скатившись с горки в Основинском парке в Екатеринбурге, дошла и до главы Следственного комитета. Теперь он требует доклад о произошедшем.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


Напомним, что в последний день каникул мальчик отправился кататься на горках в Основинском парке, но неудачно скатился и получил переломы пятого и шестого позвонка.

После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком, а местные следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас в СК пытаются выяснить, кто виноват в травме ребёнка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
19:54 Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
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17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила о начале фотоконкурса, посвящённого Уралу
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
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