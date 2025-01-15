Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
История с мальчиком, который сломал спину, скатившись с горки в Основинском парке в Екатеринбурге, дошла и до главы Следственного комитета. Теперь он требует доклад о произошедшем.
Напомним, что в последний день каникул мальчик отправился кататься на горках в Основинском парке, но неудачно скатился и получил переломы пятого и шестого позвонка.
После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком, а местные следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас в СК пытаются выяснить, кто виноват в травме ребёнка.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в последний день каникул мальчик отправился кататься на горках в Основинском парке, но неудачно скатился и получил переломы пятого и шестого позвонка.
После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком, а местные следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас в СК пытаются выяснить, кто виноват в травме ребёнка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
15 января 2025
15 января 2025