В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке





сообщили в областном СК. «Допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему с целью принятия мер по недопущению подобных ситуаций впредь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Следственный комитет будет искать виноватых в травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурге, который скатился с горки и сломал спину. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).Ранее сообщалось, что у ребёнка переломы пятого и шестого позвонка. После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком.