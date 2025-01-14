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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет будет искать виноватых в травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурге, который скатился с горки и сломал спину. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Ранее сообщалось, что у ребёнка переломы пятого и шестого позвонка. После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком.
«Допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему с целью принятия мер по недопущению подобных ситуаций впредь»,
– сообщили в областном СК.
Ранее сообщалось, что у ребёнка переломы пятого и шестого позвонка. После случившегося районная администрация распорядилась засыпать опасную горку песком.
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