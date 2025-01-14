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В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге несколько домов остались без отопления.
«Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на жильцов многоэтажного дома на улице Спутников, 16, пишет, что в этом доме и в соседних по улице Спутников и Авиаторов нет горячей воды. Горячее водоснабжение исчезло вчера вечером.
Официально эту ситуацию ещё не комментировали.
Напомним, что 31 декабря 2023 года и первую неделю января 2024 года, когда в уральской столице были аномальные холода, несколько домов на улице Авиаторов остались и без отопления, и без воды. Сначала у них были просто перебои с отоплением, а потом начали лопаться трубы. Проблема была в том, что пока «аварийщики» пытались устранить проблему одном месте, в другом месте вода замерзала и возникли ледяные пробки, которые приводили к новым протечкам.
«Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на жильцов многоэтажного дома на улице Спутников, 16, пишет, что в этом доме и в соседних по улице Спутников и Авиаторов нет горячей воды. Горячее водоснабжение исчезло вчера вечером.
«Жильцы переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Большое количество семей живет с маленьким детьми»,
– рассказал один из жильцов.
Официально эту ситуацию ещё не комментировали.
Напомним, что 31 декабря 2023 года и первую неделю января 2024 года, когда в уральской столице были аномальные холода, несколько домов на улице Авиаторов остались и без отопления, и без воды. Сначала у них были просто перебои с отоплением, а потом начали лопаться трубы. Проблема была в том, что пока «аварийщики» пытались устранить проблему одном месте, в другом месте вода замерзала и возникли ледяные пробки, которые приводили к новым протечкам.
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