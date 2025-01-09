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Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении

10.41 Четверг, 16 января 2025
Фото: Свердловский областной суд
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Владимиру Васильеву, который признали виновным в резонансном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, где погибли два человека, отказали в досрочном освобождении.

Напомним, авария, о которой идёт речь, произошла 4 августа 2019 года. Васильев, будучи пьяным, гнал по городу на Kia Rio, ключи от которой он забрал у своего знакомого, со скоростью более 90 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Lada Granta, от чего Lada отбросило на стоящий впереди автомобиль Toyota Corolla, который, в свою очередь, откинуло на Volkswagen Polo. В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta и пострадал пассажир Kia Rio.

Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении

Фото: МЧС Свердловской области


Изначально, 10 марта 2021 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Васильеву 9 лет и 3 месяца колонии общего режима, но после снятия обвинений в угоне срок наказания заменили на 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 2 года 11 месяцев. А в мае 2023 постановлением Верхотурского районного суда неотбытое наказание – 3 лет 11 месяцев 21 дня – было заменено на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении, но ему отказали. В Свердловском областном суде апелляционную жалобы также оставили без удовлетворения, сообщили в суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
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15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила о начале фотоконкурса, посвящённого Уралу
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
11:32 В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
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