Возрастное ограничение 18+
Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
Фото: Свердловский областной суд
Владимиру Васильеву, который признали виновным в резонансном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, где погибли два человека, отказали в досрочном освобождении.
Напомним, авария, о которой идёт речь, произошла 4 августа 2019 года. Васильев, будучи пьяным, гнал по городу на Kia Rio, ключи от которой он забрал у своего знакомого, со скоростью более 90 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Lada Granta, от чего Lada отбросило на стоящий впереди автомобиль Toyota Corolla, который, в свою очередь, откинуло на Volkswagen Polo. В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta и пострадал пассажир Kia Rio.
Изначально, 10 марта 2021 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Васильеву 9 лет и 3 месяца колонии общего режима, но после снятия обвинений в угоне срок наказания заменили на 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 2 года 11 месяцев. А в мае 2023 постановлением Верхотурского районного суда неотбытое наказание – 3 лет 11 месяцев 21 дня – было заменено на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении, но ему отказали. В Свердловском областном суде апелляционную жалобы также оставили без удовлетворения, сообщили в суде.
Напомним, авария, о которой идёт речь, произошла 4 августа 2019 года. Васильев, будучи пьяным, гнал по городу на Kia Rio, ключи от которой он забрал у своего знакомого, со скоростью более 90 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Lada Granta, от чего Lada отбросило на стоящий впереди автомобиль Toyota Corolla, который, в свою очередь, откинуло на Volkswagen Polo. В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta и пострадал пассажир Kia Rio.
Фото: МЧС Свердловской области
Изначально, 10 марта 2021 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Васильеву 9 лет и 3 месяца колонии общего режима, но после снятия обвинений в угоне срок наказания заменили на 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 2 года 11 месяцев. А в мае 2023 постановлением Верхотурского районного суда неотбытое наказание – 3 лет 11 месяцев 21 дня – было заменено на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении, но ему отказали. В Свердловском областном суде апелляционную жалобы также оставили без удовлетворения, сообщили в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали водителя и пассажира на угнанном ВАЗ после погони со стрельбой
12 января 2025
12 января 2025
Под Серовом столкнулись два грузовика
15 января 2025
15 января 2025