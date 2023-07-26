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Погубившему пьяной ездой две жизни сыну полковника Росгвардии смягчили наказание
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Заменить почти четыре года пребывания в колонии на принудительные работы. Такое на редкость гуманное решение принял Верхотурский районный суд в отношении сына полковника Росгвардии, вина которого «всего лишь» в том, что из-за его пьяных покатушек погибли два человека.
ДТП с двойным смертельным исходом Владимир Васильев устроил августовским утром 2019 года. Изрядно «приняв на грудь», молодой человек захотел прокатиться с ветерком до ближайшего алкомаркета. Для этого он без спроса взял ключи у одного из собутыльников и — помчался! Как показало расследование, он ехал со скоростью больше 100 километров в час, когда на улице Малышева в Екатеринбурге врезался сразу в несколько автомобилей, остановившихся по сигналу светофора. В одной из машин при этом погибли водитель и его пассажир.
Виновник ДТП ответственности за содеянное нести не хотел. Не хотел этого и его отец, который поступил очень «достойно» для человека его звания: сдал мочу за сына, чтобы скрыть алкогольное опьянение отпрыска. Не прокатило — подлог вскрылся и разразился скандал. Впрочем, даже поднявшаяся шумиха не помешала затягивать скандальное дело: процесс растянулся почти на три года из-за череды кассаций и апелляций. И всё же, молодого «автогонщика» отправили-таки в колонию на 8 лет и 11 месяцев.
Но теперь выясняется, что отбывать назначенный приговор Васильев-младший не станет. Ещё в начале мая Верхотурский районный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами. И это оставалось незамеченным общественностью до сегодняшнего дня.
Сегодня сразу несколько местных изданий выступили с новостью о том, что «пьяный водитель» больше не содержится в колонии. Так, издание 66.ru приводит слова адвоката Владимира Кривоногова о том, что Владимира Васильева перевели из колонии общего режима в исправительный центр. С заработанных им средств 10% будет выплачиваться в доход государства.
К слову, доблестный полковник Андрей Васильев не понёс никакого наказания, за попытку выдать собственную мочу за мочу сына. Его освободили от ответственности на том основании, что он делал это, переживая за близкого родственника.
ДТП с двойным смертельным исходом Владимир Васильев устроил августовским утром 2019 года. Изрядно «приняв на грудь», молодой человек захотел прокатиться с ветерком до ближайшего алкомаркета. Для этого он без спроса взял ключи у одного из собутыльников и — помчался! Как показало расследование, он ехал со скоростью больше 100 километров в час, когда на улице Малышева в Екатеринбурге врезался сразу в несколько автомобилей, остановившихся по сигналу светофора. В одной из машин при этом погибли водитель и его пассажир.
Виновник ДТП ответственности за содеянное нести не хотел. Не хотел этого и его отец, который поступил очень «достойно» для человека его звания: сдал мочу за сына, чтобы скрыть алкогольное опьянение отпрыска. Не прокатило — подлог вскрылся и разразился скандал. Впрочем, даже поднявшаяся шумиха не помешала затягивать скандальное дело: процесс растянулся почти на три года из-за череды кассаций и апелляций. И всё же, молодого «автогонщика» отправили-таки в колонию на 8 лет и 11 месяцев.
Но теперь выясняется, что отбывать назначенный приговор Васильев-младший не станет. Ещё в начале мая Верхотурский районный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами. И это оставалось незамеченным общественностью до сегодняшнего дня.
Сегодня сразу несколько местных изданий выступили с новостью о том, что «пьяный водитель» больше не содержится в колонии. Так, издание 66.ru приводит слова адвоката Владимира Кривоногова о том, что Владимира Васильева перевели из колонии общего режима в исправительный центр. С заработанных им средств 10% будет выплачиваться в доход государства.
К слову, доблестный полковник Андрей Васильев не понёс никакого наказания, за попытку выдать собственную мочу за мочу сына. Его освободили от ответственности на том основании, что он делал это, переживая за близкого родственника.
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