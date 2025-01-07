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В Екатеринбурге второй месяц ищут шестилетнего мальчика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге больше месяца ищут шестилетнего Михаила Курнаева. Мальчик исчез 7 декабря 2024 года, и с тех о его местонахождении ничего неизвестно.
Ориентировку на пропавшего публикуют в сообществе поискового отряда «Прорыв».
Ребёнок ростом 116 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-карими глазами и тёмно-русыми волосами. В день пропажи был одет в чёрный пуховик до колен, чёрную шапку, синие джинсы и ботинки тёмно-синего цвета. Из особых примет отсутствующие передние нижние зубы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить на горячую линию отряда по телефону «89000440220» или обращаться в экстренные службы по номеру «112».
Обновлено (13 января 2025 года 12.10): ребёнка нашли.
Ориентировку на пропавшего публикуют в сообществе поискового отряда «Прорыв».
Ребёнок ростом 116 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-карими глазами и тёмно-русыми волосами. В день пропажи был одет в чёрный пуховик до колен, чёрную шапку, синие джинсы и ботинки тёмно-синего цвета. Из особых примет отсутствующие передние нижние зубы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить на горячую линию отряда по телефону «89000440220» или обращаться в экстренные службы по номеру «112».
Обновлено (13 января 2025 года 12.10): ребёнка нашли.
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