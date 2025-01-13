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Пропавшего больше месяца назад шестилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Шестилетнего мальчика, пропавшего больше месяца назад, нашли. Оказалось, он никуда не исчезал. Ребёнок всё это время был у отца, который забрал его у матери.
Как пояснили в городском УМВД екатеринбургской КП, о пропаже сына мать мальчика сообщила накануне. Сам же ребёнок находится у отца, который сейчас отказывается ей его возвращаться. Представители полиции уже начали разбираться в ситуации.
В поисковом отряде, публиковавшем ориентировку, также сообщили, что мальчика нашли.
Как пояснили в городском УМВД екатеринбургской КП, о пропаже сына мать мальчика сообщила накануне. Сам же ребёнок находится у отца, который сейчас отказывается ей его возвращаться. Представители полиции уже начали разбираться в ситуации.
В поисковом отряде, публиковавшем ориентировку, также сообщили, что мальчика нашли.
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