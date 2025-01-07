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СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что в Красноуральске женщина порезала своих детей, после чего наложила на себя руки.
По данным ресурса, 40-летняя мать порезала своих семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Сама женщина скончалась минувшей ночью, а её детям повезло остаться в живых. Сейчас они находятся в местной больнице.
Официальных комментариев касательно этой истории ещё не было.
По данным ресурса, 40-летняя мать порезала своих семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Сама женщина скончалась минувшей ночью, а её детям повезло остаться в живых. Сейчас они находятся в местной больнице.
Официальных комментариев касательно этой истории ещё не было.
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