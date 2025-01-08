Возрастное ограничение 18+
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой самолёта в Екатеринбурге
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура взяла под свой контроль оказание услуг пассажирам рейса «Екатеринбург – Шарм-эш-Шейха», который задержали почти на 11 часов.
Борт должен был вылететь из Кольцово в 3.25, но вылет сначала отложили на 10.00, а потом на 13.00 и на 14.00. В ведомстве сообщили, что до этого времени пассажиров разместили в гостинице, где предоставили горячее питание и прохладительные напитки.
Напомним, что задержка произошла из-за проблемы с двигателем. Об этом также сообщили в авиакомпании, уточнив, что двигатель пришлось отогревать.
Борт должен был вылететь из Кольцово в 3.25, но вылет сначала отложили на 10.00, а потом на 13.00 и на 14.00. В ведомстве сообщили, что до этого времени пассажиров разместили в гостинице, где предоставили горячее питание и прохладительные напитки.
Напомним, что задержка произошла из-за проблемы с двигателем. Об этом также сообщили в авиакомпании, уточнив, что двигатель пришлось отогревать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержался самолёт до Шарм-эш-Шейха
08 января 2025
08 января 2025
Росавиация расследует инцидент с отказом двигателя у самолёта «Уральских авиалиний» при вылете в Екатеринбург
05 января 2025
05 января 2025