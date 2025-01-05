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В Екатеринбурге задержался самолёт до Шарм-эш-Шейха
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажиры рейса «Екатеринбург – Шарм-эш-Шейха» заявили о длительной задержке их борта. Самолёт должен вылететь из Кольцово в 3.25, но в итоге вылет отложили до 10.00.
Как рассказали пассажиры Е1, сначала якобы были проблемы с правым двигателем – не могли запустить. Люди долго сидели в салоне самолёта, ожидая взлёт, но спустя полтора часа их попросили вернуться в здание аэропорта. Позже стало известно, что кому-то стало плохо, вызывали скорую.
Пассажиры также пожаловались на странный запах, который «висел» в салоне. Кому-то он напомнил запах керосина, а кому-то выхлопных газов. Сообществу «Инцидент Екатеринбург» пассажиры также сообщили о необычных звуках, которые издавал самолёт.
В авиакомпании задержку не комментировали.
Как рассказали пассажиры Е1, сначала якобы были проблемы с правым двигателем – не могли запустить. Люди долго сидели в салоне самолёта, ожидая взлёт, но спустя полтора часа их попросили вернуться в здание аэропорта. Позже стало известно, что кому-то стало плохо, вызывали скорую.
Пассажиры также пожаловались на странный запах, который «висел» в салоне. Кому-то он напомнил запах керосина, а кому-то выхлопных газов. Сообществу «Инцидент Екатеринбург» пассажиры также сообщили о необычных звуках, которые издавал самолёт.
В авиакомпании задержку не комментировали.
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