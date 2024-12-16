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Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области

18.59 Вторник, 24 декабря 2024
Фото: Вечерние Ведомости
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Согласно обнародованной МЧС России по Свердловской области сводке, за прошлые сутки пожарные ликвидировали 15 пожаров техногенного характера. О самом трагичном из этих случаев Вечерние Ведомости уже писали.

Трагедией мог закончиться и вчерашний пожар в Краснотурьинске. Там на улице Первомайской горели частный жилой дом, пристроенная к нему баня и надворные постройки. Надышались дыма и получили ожоги четыре человека, в момент возгорания находившиеся в доме. Среди них — один несовершеннолетний. В данном случае пожар разгулялся на площади почти в 90 квадратных метров и для его тушения понадобилось больше часа.

Примерно по полчаса ушло у огнеборцев на тушение возгорания садового домика в екатеринбургском садовом товариществе «Горноспасатель» и квартиры в многоквартирном доме села Захаровское Камышловского района. А быстрее всего пожарные справились с «пожаром на колёсах» на улице Онежской в Екатеринбурге — загоревшийся легковой автомобиль они потушили всего за 3 минуты.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 22% вчерашних пожаров в Свердловской области произошло по причине неосторожного обращения с огнём. В 20% случаев причиной пожара стал поджог, в 11% — короткое замыкание электропроводки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:59 Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
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16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
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15:16 На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик
14:28 В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
13:48 После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
10:24 В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге
09:28 Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове
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