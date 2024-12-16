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Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
Согласно обнародованной МЧС России по Свердловской области сводке, за прошлые сутки пожарные ликвидировали 15 пожаров техногенного характера. О самом трагичном из этих случаев Вечерние Ведомости уже писали.
Трагедией мог закончиться и вчерашний пожар в Краснотурьинске. Там на улице Первомайской горели частный жилой дом, пристроенная к нему баня и надворные постройки. Надышались дыма и получили ожоги четыре человека, в момент возгорания находившиеся в доме. Среди них — один несовершеннолетний. В данном случае пожар разгулялся на площади почти в 90 квадратных метров и для его тушения понадобилось больше часа.
Примерно по полчаса ушло у огнеборцев на тушение возгорания садового домика в екатеринбургском садовом товариществе «Горноспасатель» и квартиры в многоквартирном доме села Захаровское Камышловского района. А быстрее всего пожарные справились с «пожаром на колёсах» на улице Онежской в Екатеринбурге — загоревшийся легковой автомобиль они потушили всего за 3 минуты.
Как сообщает пресс-служба МЧС, 22% вчерашних пожаров в Свердловской области произошло по причине неосторожного обращения с огнём. В 20% случаев причиной пожара стал поджог, в 11% — короткое замыкание электропроводки.
Трагедией мог закончиться и вчерашний пожар в Краснотурьинске. Там на улице Первомайской горели частный жилой дом, пристроенная к нему баня и надворные постройки. Надышались дыма и получили ожоги четыре человека, в момент возгорания находившиеся в доме. Среди них — один несовершеннолетний. В данном случае пожар разгулялся на площади почти в 90 квадратных метров и для его тушения понадобилось больше часа.
Примерно по полчаса ушло у огнеборцев на тушение возгорания садового домика в екатеринбургском садовом товариществе «Горноспасатель» и квартиры в многоквартирном доме села Захаровское Камышловского района. А быстрее всего пожарные справились с «пожаром на колёсах» на улице Онежской в Екатеринбурге — загоревшийся легковой автомобиль они потушили всего за 3 минуты.
Как сообщает пресс-служба МЧС, 22% вчерашних пожаров в Свердловской области произошло по причине неосторожного обращения с огнём. В 20% случаев причиной пожара стал поджог, в 11% — короткое замыкание электропроводки.
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