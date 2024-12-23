Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге в пожаре погибли люди

21.35 Понедельник, 23 декабря 2024
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Этим вечером на улице Вишневой в Кировском административном районе Екатеринбурга произошёл пожар. Горело жило строение, на пепелище которого обнаружили два бездыханных тела.

По сообщению МЧС России по Свердловской области, вечером 23 декабря, возгорание возникло в квартире на первом этаже двухэтажного барака. Огонь успел распространиться на площади в 160 квадратных метров. На столь крупный пожар было направлено 17 специалистов МЧС России и 6 единиц спецтехники.

После ликвидации возгорания в горевшем строении были найдены трупы двух человек. ЗА дело принялись дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета. Они выясняют личности погибших и устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, пожар в квартире возник из-за аварийного режима работы обогревателя.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные
23 декабря 2024
Пожар в cвердловской деревне унёс жизнь человека
18 декабря 2024
За прошлые сутки по Свердловской области прокатилось 17 пожаров
20 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
20:09 Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные
19:23 В Екатеринбурге «щелкунчиков» можно будет посмотреть не за безумные деньги
18:54 В Екатеринбургском зоопарке одним белым мишкой стало больше
17:40 Обвиняемого в убийстве семейной пары на Уралмаше отправят в СИЗО
17:19 На новогодние праздники в Екатеринбурге объявят особый противопожарный режим
16:56 Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году
15:57 Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге
14:50 СМИ сообщают о задержании экс-главы Среднеуральска
14:33 В Первоуральске служебная записка довела чиновников до суда
13:41 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
13:00 Гендиректора СПК наказали штрафом в 20 тысяч рублей за опоздавшую электричку
12:30 Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» больше не может принимать животных
11:56 СМИ сообщают об убийстве семейной пары в Екатеринбурге
11:34 Зарезавшего отца жителя Верхней Пышмы отправили в психлечебницу
10:26 В Екатеринбурге на Пехотинцев задымился трамвай
10:02 Один погиб и трое пострадали в ДТП в Белоярском районе
09:38 Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
16:24 В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения
16:04 СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге
12:32 В Екатеринбурге автобус врезался в дерево: пострадали водитель и пассажиры
11:54 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: в Пелыме погибли два человека
11:26 На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП
Все новости Свердловской области
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
Все новости России и мира
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
20:09 Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные
19:23 В Екатеринбурге «щелкунчиков» можно будет посмотреть не за безумные деньги
18:54 В Екатеринбургском зоопарке одним белым мишкой стало больше
17:40 Обвиняемого в убийстве семейной пары на Уралмаше отправят в СИЗО
17:19 На новогодние праздники в Екатеринбурге объявят особый противопожарный режим
16:56 Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году
15:57 Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге
14:50 СМИ сообщают о задержании экс-главы Среднеуральска
14:33 В Первоуральске служебная записка довела чиновников до суда
13:41 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
13:00 Гендиректора СПК наказали штрафом в 20 тысяч рублей за опоздавшую электричку
12:30 Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» больше не может принимать животных
11:56 СМИ сообщают об убийстве семейной пары в Екатеринбурге
11:34 Зарезавшего отца жителя Верхней Пышмы отправили в психлечебницу
10:26 В Екатеринбурге на Пехотинцев задымился трамвай
10:02 Один погиб и трое пострадали в ДТП в Белоярском районе
09:38 Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
16:24 В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения
16:04 СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге
12:32 В Екатеринбурге автобус врезался в дерево: пострадали водитель и пассажиры
11:54 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: в Пелыме погибли два человека
11:26 На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK