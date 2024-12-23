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В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Этим вечером на улице Вишневой в Кировском административном районе Екатеринбурга произошёл пожар. Горело жило строение, на пепелище которого обнаружили два бездыханных тела.
По сообщению МЧС России по Свердловской области, вечером 23 декабря, возгорание возникло в квартире на первом этаже двухэтажного барака. Огонь успел распространиться на площади в 160 квадратных метров. На столь крупный пожар было направлено 17 специалистов МЧС России и 6 единиц спецтехники.
После ликвидации возгорания в горевшем строении были найдены трупы двух человек. ЗА дело принялись дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета. Они выясняют личности погибших и устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, пожар в квартире возник из-за аварийного режима работы обогревателя.
По сообщению МЧС России по Свердловской области, вечером 23 декабря, возгорание возникло в квартире на первом этаже двухэтажного барака. Огонь успел распространиться на площади в 160 квадратных метров. На столь крупный пожар было направлено 17 специалистов МЧС России и 6 единиц спецтехники.
После ликвидации возгорания в горевшем строении были найдены трупы двух человек. ЗА дело принялись дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета. Они выясняют личности погибших и устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, пожар в квартире возник из-за аварийного режима работы обогревателя.
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